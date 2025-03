Colono é ferido a golpes de terçado dentro de comércio no interior do Acre

O colono Mauro da Rocha Sales, de 51 anos, foi ferido a golpes de terçado na tarde desta sexta-feira (28) após uma discussão dentro do Comercial Andrade, localizado na Avenida Linha 1, na Vila do “V”, no município de Porto Acre.

Segundo informações da irmã da vítima, Mauro estava no estabelecimento quando um homem não identificado o abordou e, armado com um terçado, desferiu dois golpes que atingiram sua cabeça e seu braço esquerdo. Após a agressão, o criminoso fugiu do local.

Populares ajudaram a vítima, colocaram-na em um táxi e a levaram até a unidade de saúde da Vila do “V”. Mauro recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido inicialmente na ambulância da unidade. Durante o trajeto, foi interceptado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na rodovia AC-10, que o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações e realizou patrulhamento na região em busca do autor do crime, mas ele não foi localizado.

A irmã de Mauro relatou à reportagem que a motivação do crime pode estar relacionada a disputas por terras.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.