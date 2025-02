Com a presença de Gladson, Corpo de Bombeiros inicia formação de mais de 50 alunos soldados

O Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) deu início ao curso de formação de 54 alunos soldados, nesta quarta-feira (19), em uma cerimônia realizada no auditório do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC).

Os soldados foram convocados após o concurso público do órgão, realizado em 2022. O curso tem duração de 8 meses e será realizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco.

Quem está realizando um sonho de vida é o acreano Jonas de Souza Nóbrega, que saiu de Santa Rosa do Purus aos 16 anos para morar na capital e ingressou na corporação depois de ser aprovado no concurso.

“Inicio esse curso hoje com muita alegria e emoção no coração porque foi algo que sempre sonhei. Saí de Santa Rosa do Purus aos 16 anos para estudar em Rio Branco. Aqui, tive uma professora que me apresentou o marido dela, que é bombeiro. Com ele, tive esse sonho brotando lá no fundo e hoje estou aqui para servir à população”, disse Jonas.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, afirmou que os novos soldados serão lotados nas unidades de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

“Esses alunos soldados iniciam sua jornada nesta quarta-feira com o curso de formação. A aula inaugural marca a realização de sonhos, o início de um trabalho tão especial e os investimentos que o Governo do Estado tem feito no Corpo de Bombeiros”, salientou.

O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli.

“Sinto o meu coração ainda mais contente e realizado quando vejo esses alunos realizando seus sonhos. Queria ser uma abelhinha para ver cada um deles acordando e vendo os seus nomes no Diário Oficial. Esse é o trabalho que vale a pena, que mostra que ter a nossa população segura é a verdadeira missão de um governador”, concluiu o chefe do executivo.