Com apoio do Deputado Federal Coronel Ulysses, agentes de segurança do Acre recebem vistos liberados para treinamento da SWAT nos EUA

Com o apoio do deputado federal Coronel Ulysses, 66 agentes das polícias civil, penal e militar, além do Corpo de Bombeiros do Acre, terão a oportunidade de participar de um treinamento especializado com a SWAT nos Estados Unidos, em março.

O curso será realizado na Flórida, no Instituto de Segurança Pública da Lake Technical College. A capacitação está sendo viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado, que já destinou R$ 2 milhões para a formação dos agentes e prevê mais R$ 4 milhões para garantir a continuidade desses treinamentos.

“A segurança pública é uma das minhas prioridades. Esse curso permitirá que nossos profissionais adquiram conhecimentos avançados, fortalecendo o combate à criminalidade no Acre”, destacou Coronel Ulysses. Nesta sexta-feira (21), a Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) recebeu da embaixada norte-americana os passaportes com os vistos liberados, garantindo que os agentes possam embarcar para o treinamento.

O processo foi articulado pela Sejusp e pelo consulado americano, assegurando que toda a documentação necessária fosse providenciada.

O treinamento será realizado em duas etapas: a primeira turma, composta por 33 agentes, será capacitada de 17 a 22 de março, enquanto a segunda turma participará do curso de 24 a 29 do mesmo mês. Com essa iniciativa, o deputado Coronel Ulysses reafirma seu compromisso com a segurança pública, proporcionando aos agentes do Acre acesso a técnicas de alto nível e reforçando o combate à criminalidade no estado.