Com Botafogo e Flamengo em inícios de temporada distintos, quanto vale o título da Supercopa para cada um?

orneio pouco importante por ter apenas um jogo? Compromisso de luxo na pré-temporada? Nada disso se aplicará para a Supercopa do Brasil de 2025, na qual Botafogo e Flamengo farão clássico no Mangueirão. A partir das 16h de amanhã, o alvinegro campeão brasileiro tentará o título inédito, enquanto o rubro-negro, que conquistou a última Copa do Brasil, quer mais uma desta taça após ter vencido em 2020 e 2021.