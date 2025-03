Com concurso de fantasia, Jupará realiza Bloquinho Infantil; veja como participar

A Jupará Restaurante e Pizzaria promove, neste domingo (2), o Bloquinho Infantil. Na festa momesca da criançada, a Jupará realiza o concurso de fantasia.

Com o kit infantil no valor de R$ 49,99, o bloquinho conta ainda com recreação infantil, parquinho liberado, além de batata frita e pipoca.

A festa para os pequenos acontece na Juapará da Via Verde, próximo ao Via Verde Shopping, que oferece diversos pratos, além de pizza.

Durante todo o Carnaval de 2025, a Jupará tem programação para os pequenos.

As reservas e mais informações podem ser acessadas pelo Instagram @juparaviaverde e pelo telefone (68) 99215-0770.