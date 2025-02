Equipes da Divisão de Repressão a Sequestros (DRS) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prenderam preventivamente um garoto de programa, de 24 anos, pelos crimes de extorsão, denunciação caluniosa e perigo de contágio venéreo, nessa quarta-feira (5/2), em Ceilândia. O autor tinha um perfil como usuário comum em um aplicativo de encontros masculinos, onde eram marcados os encontros.

Após o relacionamento íntimo sem preservativos, o autor alterava seu perfil para “garoto de programa” no aplicativo e exigia o pagamento de R$ 400. Surpreendidas, as vítimas não concordavam e passavam a ser ameaçadas e agredidas. Sem saída, a maioria acabava cedendo às chantagens e fazia a transferência via Pix. Algumas vítimas acionaram o mecanismo de devolução de Pix, o que levou ao bloqueio da conta do autor.