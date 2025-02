Com interesse em disputar o governo, Mailza já tem três candidatos ao Senado lutando por duas vagas

As eleições de 2026 no Acre já estão mais do que adiantadas, pois os grupos políticos do estado começaram a lançar nomes para a disputa pelo governo, cadeiras na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na Câmara dos Deputados e, não menos importante, no Senado Federal.

Quem se apresenta como uma candidata natural ao Palácio Rio Branco é a vice-governadora Mailza Assis (Progressistas), que tem fortalecido sua base e conquistado apoio irrestrito de lideranças políticas influentes, incluindo secretários de Estado e deputados. Nesta semana, quem declarou simpatia pela candidatura da vice-governadora foi o senador Sérgio Petecão (PSD).

O político do PSD fez vários elogios a Mailza e afirmou que é possível apoiá-la em 2026.

O fato é que uma candidatura ao governo também traz consigo a disputa pelo Senado, numa formação de chapa indispensável para alcançar a vitória no processo eleitoral.

Nesse sentido, antes mesmo de sua candidatura se oficializar, Mailza já tem três possíveis candidatos ao Senado em sua chapa, disputando apenas duas cadeiras: Gladson Cameli (Progressistas), Márcio Bittar (UB) e Sérgio Petecão.

Gladson, principal aliado de Mailza, tem vaga garantida na chapa, mas quem será o segundo?

Márcio Bittar faz parte da base e ocupa cargos no governo. Petecão está entrando agora e quer um espaço na disputa. Como fica esse jogo?

Sem dúvidas, ainda há muita água para passar por debaixo da Ponte Metálica, mas o prelúdio dessa saga já está claro: novas peças estão prestes a surgir nesse tabuleiro de grandes jogadores.