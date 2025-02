Com mais de 17 mil inscritos, acreanos já podem conferir o resultado do ‘Enem dos Concursos’

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Cesgranrio divulgaram nesta terça-feira (4) os resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), também chamado de “Enem dos Concursos”. O certame teve a participação de 970.037 pessoas, com provas aplicadas em 228 cidades e 3.647 locais.

As listas de classificação por cargo, e lista de convocados para os cursos de formação podem ser consultados por meio do site www.cesgranrio.org.br , na Área do Candidato.

No Acre, as provas do certame foram aplicadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Mais de 17 mil pessoas se inscreveram em busca de uma vaga ofertada no concurso.

As listas dos cargos de nível médio (bloco 8) serão definitivas, com os resultados finais já divulgados. Enquanto as listas para os cargos de nível superior (blocos 1 ao 7), terão resultado final divulgado no 28 de fevereiro, após o período de convocação e confirmação para os cursos de formação.

Os candidatos convocados terão entre os dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar presença no curso. A lista definitiva será divulgada no dia 28 de fevereiro.