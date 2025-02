Com mais de 55 mil notificações, casos de doenças diarreicas crescem quase 20% no Acre

O primeiro Boletim de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar de 2025, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), aponta um aumento de 18,9% nos casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) no estado em todo o ano de 2024.

Entre as semanas epidemiológicas 01 e 52, foram registrados 55.224 casos em 2024, enquanto que em 2023 foram 46.427 casos notificados, segundo consta no boletim.

Acrelândia lidera o ranking de alta nos casos de DDA em 2024, com um aumento de 153,4%, passando de 712 para 1.804 casos. Em seguida está Jordão, com um crescimento de 133%, saindo de 221 casos em 2023 para 515 em 2024. Outros municípios com altas expressivas foram Manoel Urbano (88,2%), Sena Madureira (50,1%) e Rodrigues Alves (43,8%).

Assis Brasil (36,3%), Cruzeiro do Sul (20,9%), Feijó (12,6%) e Rio Branco (11,9%) também apresentaram aumento nos casos de DDA. Brasiléia (-19,9%), Capixaba (-36,9%) e Xapuri (-31,1%), registraram redução de notificações.

O boletim da Sesacre mostra ainda que a faixa etária mais afetada pelas Doenças Diarreicas Agudas foi a de maiores de 10 anos, seguida por crianças de 1 a 4 anos.

As Doenças Diarreicas Agudas podem ser relacionadas à contaminação da água, más condições de saneamento básico e consumo de alimentos inadequados.

Para prevenir o contágio é necessário adotar algumas medidas como correta higiene das mãos, o tratamento adequado da água para consumo e o cuidado na manipulação de alimentos, em especial, carnes e verduras, legumes e frutas.