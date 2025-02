Com máquinas pesadas, DNIT e Deracre restauram trecho que rompeu na BR-364 e causou interdição

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Deracre continuam trabalhando na BR-364, cidade de Tarauacá, onde houve o rompimento de um bueiro que provocou a interdição total na referida região. Os serviços contam, inclusive, com a utilização de máquinas pesadas.

Em decorrência do rompimento do bueiro, a estrada apartou, impossibilitando a trafegabilidade dos veículos.

Imagens feitas pelo radialista Raimundo Accioly mostram uma fila gigantesca de carretas, caminhões e outros veículos que trafegavam com destino ao vale do Juruá. Os reparos que estão sendo feitos visam a implantação de tubulação e pedras onde a estrada se abriu para que o tráfego volte a normalidade. A expectativa é de que isso possa acontecer no inídio da tarde desta segunda-feira (24).

O rompimento do bueiro no km 532,82 causou a interdição total da rodovia, após fortes chuvas na região. O incidente ocorreu no Igarapé Folgoso, a menos de dois quilômetros da área conhecida como Corcovado, antes da ponte sobre o Rio Tarauacá. A força das águas comprometeu a estrutura da estrada, impedindo a passagem de veículos.

Além do rompimento da BR, as fortes chuvas também provocaram outros transtornos às famílias. Um deles diz respeito ao abastecimento de água potável. Na madrugada de domingo (23) o sistema da Saneacre deu problema e a equipe iria levar uma bomba reserva do município de Feijó. Sem o tráfego na BR, não foi possível levar a bomba. A equipe tenta atravessar o equipamento por meio de uma retroescavadeira.