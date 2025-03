Com Neymar e Yuri Alberto, Seleção Brasileira divulga pré-convocados

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta sexta-feira (28) a lista dos pré-convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Dorival Júnior relacionou 52 atletas e, na próxima semana, anunciará os 23 convocados em evento no Rio.

Entre os nomes de destaque, o retorno de Neymar com chance de convocação após sua grave lesão chama a atenção. Além disso, outros 17 atletas atuam no futebol brasileiro, como o atacane Yuri Alberto, do Corinthians, e o meio-campista Oscar, do São Paulo.

Confira a lista completa abaixo:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al Nassr (SAU)

Ederson – Manchester City (ING)

Hugo Souza – Corinthians

Lucas Perri – Lyon (FRA)

Weverton – Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro – Lille (FRA)

Beraldo – PSG (FRA)

Danilo – Flamengo

Fabrício Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – PSG (FRA)

Murillo – Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Dodô – Fiorentina (ITA)

Abner – Lyon (FRA)

Alex Sandro – Flamengo

Alex Telles – Botafogo

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Arana – Atlético-MG

Vanderson – Monaco (FRA)

Wesley – Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson – São Paulo

André – Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Andrey Santos – Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Éderson – Atalanta (ITA)

Gerson – Flamengo

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

Lucas – São Paulo

Paquetá – West Ham (ING)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Neymar – Santos

Oscar – São Paulo

ATACANTES

Antony – Real Betis (ESP)

Bruno Henrique – Flamengo

Endrick – Real Madrid (ESP)

Estêvão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Galeno – Al Ahli (SAU)

Igor Jesus – Botafogo

Igor Paixão – Feyenoord (HOL)

João Pedro – Brighton (ING)

Luiz Henrique – Zenit (RUS)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Samuel Lino – Atlético de Madrid (ESP)

Savinho – Manchester City (ING)

Vini Jr – Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto – Corinthians

Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, em Brasília, no dia 20 de março. Após isso, o Brasil viaja até Buenos Aires para encarar a Argentina no dia 25.