Com participação de Elba Ramalho, dupla com cantor acreano lança EP nesta semana; veja

A dupla musical chamada Festim, composta pelo acreano Dito Bruzugú e pelo fluminense André Moreno, irá lançar nesta quinta-feira (20), o EP chamado “Bipolar”. Uma das faixas que compõe o projeto é “Teu Silêncio Não é Meu Lugar”, ganhadora da 15° edição do Festival de Música da Rádio Nacional em 2024.

O trabalho, que une músicos de diferentes partes do país, contém 7 faixas e tem produção e arranjos de Luã Yvys, filho da cantora paraibana Elba Ramalho, que fará participação especial na faixa ‘Enxote’.

Segundo Bruzugú e Moreno, as composições giram em torno de uma musicalidade pop e romântica e abordam temas como sonhos, conflitos e a saudade. O grupo, que nasceu em 2019, começou a pensar nas canções do EP em meio ao isolamento da pandemia de Convid-19. Ao falar sobre a concepção do projeto nas redes sociais, a dupla relatou: “Transformamos a ociosidade em criatividade e pela internet compusemos uma série de canções”.

Além do lançamento do trabalho nas plataformas digitais de música, a dupla Festim irá fazer um show de lançamento do EP no Casa Julieta de Serpa, no Rio de Janeiro, no próximo dia 21 de fevereiro, às 20h, que contará com a presença de músicos parceiros do projeto.

O trabalho do grupo assim como mais informações podem ser conferidas no perfil do Instagram @festimreal.

