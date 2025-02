Com presença de Gladson, Ieptec forma mais de 300 alunos em diversos cursos

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) realizou nesta segunda-feira (17) a cerimônia de formatura de 310 alunos em cursos técnicos e de qualificação profissional nas áreas da saúde, serviços e gastronomia.

O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli e do secretário de Educação, Aberson Carvalho, e outras autoridades do estado do Acre, que destacaram a importância do investimento na educação profissional para o desenvolvimento do estado.

Gladson Cameli ressaltou a relevância dos cursos técnicos para a formação dos jovens e o fortalecimento do mercado de trabalho.

“Em várias áreas, cursos técnicos, por exemplo, na área de Enfermagem, onde você cria as condições para preparar e educar cada vez mais os nossos jovens. E todo esse trabalho que o Ieptec, também a Secretaria de Educação e toda a estrutura do governo está fazendo, vai melhorar e criar condições para milhares de jovens que querem a oportunidade de um dia ter o seu curso de formação e para que a gente possa, de fato, diminuir as diferenças”, disse.

O investimento total na formação profissional dos alunos concludentes soma pouco mais de R$ 20 milhões, destinado ao aprimoramento da educação técnica no estado.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, destacou a expansão do ensino profissionalizante no estado e o impacto positivo na formação de mão de obra qualificada.

“É um marco quando você olha para o ensino médio com cursos profissionalizantes, um fortalecimento do Ieptec, que é um instituto que faz a nossa formação técnica, uma parceria muito forte da Educação. Hoje, possuímos no Ieptec mais de 10 mil estudantes que estão fazendo curso técnico profissionalizante, e a gente tem a certeza que esse trabalho vai gerar muita mão de obra qualificada”, ressaltou.

Os estudantes foram certificados em diversas formações, incluindo:

-Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha: 190 alunos nos cursos técnicos de Enfermagem, Análises Clínicas, Farmácia, Veterinária, Gerência em Saúde e Radiologia;

-Escola Campos Pereira: 39 alunos no curso técnico em Marketing;

-Escola de Gastronomia: 19 alunos no curso de Confeitaria;

-Escola Maria Moreira: 62 alunos no curso de qualificação profissional em Auxiliar de Saúde.