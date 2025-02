Comando Vermelho sequestra funcionária de empresa e incendeia veículo

Uma funcionária da Light, concessionária que fornece energia para todo o estado do Rio De Janeiro, foi sequestrada e passou momentos de terror nas mãos de faccionados do Comando Vermelho (CV), nessa sexta-feira (7/2), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher foi abordada por “soldados” do tráfico durante a instalação de um transformador em uma das subestações da empresa. Após o sequestro, os faccionados atearam fogo no veículo da companhia usado pela vítima. Ela acacou libertada sem ferimentos.

Além do veículo da Light, os criminosos incendiaram um ônibus durante um intenso tiroteio em uma ação da Polícia Militar. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver os coletivos em chamas e ouvir a intensidade dos disparos. De acordo com a PM, ao chegarem à localidade – a fim de desarticular ações de criminosos – agentes do 20º Batalhão da PM (BPM) foram atacados com tiros por integrantes do CV armados e revidaram. Após o término do confronto, prenderam três indivíduos em área de mata. Com eles, foram apreendidos três fuzis, uma pistola e drogas – ainda não contabilizadas.

A região sofre uma onda de violência devido à disputa entre milicianos e traficantes por disputa de território. Durante a manhã de confrontos na região, os veículos incendiados foram usados como barricadas, assim como pneus queimados. A PM informou que o policiamento segue intensificado na comunidade.