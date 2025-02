Combustível a quase R$ 10 assusta moradores de cidade do interior: “Tenha piedade de nós”

Os moradores de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, foram surpreendidos desta sexta-feira (31) com um forte reajuste no preço dos combustíveis. O litro da gasolina chegou a R$ 9,50 no Auto Posto Santa Rosa, enquanto o diesel S10 subiu para R$ 9,75 e o diesel comum para R$ 9,70.

O aumento reflete o reajuste anunciado pela Petrobrás para este sábado, que já foi repassado aos consumidores logo pela manhã. No município, que faz fronteira com o Peru, os valores são bem superiores aos registrados na capital Rio Branco e em outras cidades acreanas. Em Sena Madureira, por exemplo, a gasolina é comercializada por R$ 7,48, uma diferença de mais de R$ 2,00 por litro.

Nas redes sociais, a alta gerou indignação. “Que Deus tenha piedade de nós em Santa Rosa”, comentou um internauta ao postar a imagem da placa com os novos preços. Outro morador lembrou que, com a chegada do verão amazônico, o impacto pode ser ainda maior.

O alto preço dos combustíveis em Santa Rosa do Purus não é novidade. Localizado em uma região de difícil acesso, o município depende do transporte fluvial e aéreo para abastecimento, o que eleva os custos logísticos. Além disso, a alta carga tributária e as margens de lucro dos revendedores também influenciam os valores nas bombas.

Com o diesel próximo de R$ 10,00, o impacto no custo de vida da população se torna ainda mais evidente, especialmente no transporte e na alimentação. A expectativa dos moradores é que novas medidas sejam tomadas para reduzir os custos, mas, por enquanto, abastecer o veículo continua sendo um desafio para quem vive na região.