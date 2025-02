Como antecipado por Flávio Ricco, Globo confirma que vai transmitir o Oscar

A Globo vai adaptar sua programação para transmitir tanto o Oscar quanto o Carnaval, como foi antecipado exclusivamente por Flávio Ricco para o portal LeoDias.

A emissora vai passar os prêmios na íntegra em todos os estados, exceto no Rio de Janeiro, onde irá transmitir os desfiles das escolas de samba no Carnaval, com flashes dos momentos mais importantes da premiação.

“Ainda Estou Aqui” concorrerá nas seguintes categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor AtrizDivulgação

A apresentação será feita por Maria Beltrão, a partir das 21h55. O sinal ao vivo do Oscar também estará disponível no Gshow e no G1.

Os desfiles serão disponibilizados para o restante do país, na íntegra, após a transmissão ao vivo do Oscar. Também será possível assistir ao vivo no sinal da TV Globo na Globoplay.