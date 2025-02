Como foi a primeira semana de Neymar no Brasil após retorno ao Santos

No último dia de janeiro, Neymar desembarcou no Brasil para retornar ao Santos depois de 12 anos jogando no exterior. O jogador assinou contrato com o Peixe na Vila Belmiro, em São Paulo e teve uma recepção digna de um “príncipe”. De lá para cá, o atleta teve uma semana intensa e cheia de surpresas. Confira!

Logo em seu primeiro dia no Brasil, o craque foi clicado ao lado do presidente do clube, Marcelo Teixeira, assinando o contrato válido até o fim do primeiro semestre de 2025: “Agora eu preciso voltar a atuar e só o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independentemente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida”, disse ele em seu anúncio.

Momentos mais tarde, uma verdadeira festa foi preparada na Vila Belmiro para comemorar a volta de Ney. Em seu discurso, o atacante fez questão de agradecer a Bruna Biancardi, aos três filhos que estavam presentes e aos pais. Ele ainda mencionou os amigos e não esqueceu da torcida alvinegra. Emocionado, prometeu muita garra e ousadia na nova fase.

Primeiro treino

No início desta semana, na segunda-feira (3/2), o jogador apareceu em um vídeo divulgado na rede social do Santos, em seu primeiro treino após o retorno ao clube. Neymar iniciou oficialmente a preparação para brilhar com o time.

Corredor polonês

Na tarde de terça (4/2), o atleta mostrou já estar entrosado com a nova equipe e surgiu no tradicional corredor polonês, durante o treino do Santos. Ele passou correndo pelos colegas e ganhou alguns tapas nas costas e na cabeça.

Aniversário e 1° jogo

A quarta-feira (5/2) chegou trazendo ainda mais alegria ao craque. Neymar completou 33 anos e começou o dia recebendo homenagens de familiares. O pai do atleta se declarou ao filho e garantiu que os dois estarão “sempre juntos”. Já Nadine, sua mãe, desejou proteção ao primogênito.

Em sua homenagem, Bruna Biancardi confirmou a notícia que o portal LeoDias soltou em primeira mão e revelou o nome escolhido para a segunda filha que espera com o jogador de futebol: Mel.

A quarta foi duplamente especial para Neymar Jr, já que também ficou marcada por sua estreia no Santos, na partida contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. O jogo, que terminou empatado, teve a presença de Ney por 52 minutos e o elegeu como craque da partida..

A festa seguiu e Neymar ganhou uma comemoração de aniversário com a presença de amigos famosos, entre eles o Pablo Marçal e Tirulipa. A apresentadora Virginia e o cantor Zé Felipe também estiveram no estádio para assistir a tão esperada estreia de Ney.