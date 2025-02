Como vai ser o mapa de GTA 6? Veja teorias e possibilidades para o game

Após a chegada do primeiro trailer em 2023, usuários do Discord mapearam locais apresentados no vídeo e criaram uma possível representação de como pode ser o mapa de GTA 6. Apesar de muitos itens estarem no campo da especulação, o projeto se baseia e informações já confirmadas e outros rumores mais fortes, além do já conhecido mapa de GTA: Vice City, que também serve como uma base para o que veremos no próximo lançamento da franquia. No fim das contas, só teremos certeza de como será o mapa do próximo Grand Theft Auto quando o mesmo for lançado oficialmente, ou caso a Rockstar Games antecipe essa informação.