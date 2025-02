Concorrência provoca aumento no preço da lata da castanha, que chega a R$ 120 no interior

O preço da lata da castanha, em Sena Madureira, sofreu um novo aumento recentemente, ficando em R$ 120. Isso se dá em razão da concorrência entre os empresários que atuam na região.

No início da compra, a lata custava somente R$ 50. Entretanto, com o passar dos meses, houve vários aumentos até chegar a esse patamar. “Isso é bom porque valoriza os nossos produtores. No nosso caso, estamos comprando qualquer quantidade que chegar. Além disso, em algumas situações, ainda vamos buscar o produto”, comentou o empresário Tassiano Macedo.

Outro detalhe importante é que, futuramente, esse preço possa aumentar ainda mais. Porém, não há uma data definida para isso e depende muito da atuação dos empresários.

Sena Madureira é um dos municípios do Acre que mais extrai castanha. Esse produto finda sendo exportado para outros Estados e até mesmo para fora do Brasil.