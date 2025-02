Concurso da Sesacre: veja lista dos quase 90 convocados pelo Governo nesta quarta

Após o anúncio do governador Gladson Cameli, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) a lista de convocação dos 89 aprovados no último concurso da Educação.

As vagas são para agente administrativo, assistente social, cirurgião-dentista, condutor de ambulância, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico cardiologista, médico cirurgião, nefrologista, obstetra, médico patologista, pediatra, psiquiatra, radiologista, psicólogo, técnico de laboratório, técnico de radiologia, técnico em contabilidade e técnico em órtese e prótese.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e para a efetiva assinatura do Termo de Posse.

VEJA LISTA: