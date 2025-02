Concurso do Detran: Governo divulga resultado final da prova de títulos; veja lista

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), tornou público o resultado final da prova de títulos do concurso do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), nesta quinta-feira (20).

A lista saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao concurso público por meio do Edital nº 001 SEAD/DETRAN, de 08 de abril de 2024, seus anexos e demais editais publicados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto AOCP através do telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, de segunda a sexta-feira úteis, das 8h às 17h (horário de Brasília) ou também por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

VEJA LISTA COMPLETA: