Concurso do Iapen: Governo divulga resultado das etapas e convocação para curso de formação

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (24), na edição do Diário Oficial do Estado, o resultado de mais duas etapas do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN/AC).

O primeiro decreto traz a relação dos aprovados na 1ª e 2ª fase do certame. O segundo é sobre a convocação para o curso de formação.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br, ou ainda através do e-mail [email protected] ou [email protected].

