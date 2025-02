Concurso DPE RO: edital passa por 1ª retificação; veja

As inscrições do concurso DPE RO (Defensoria Pública de Rondônia) para servidores está aberta e a banca organizadora divulgou a primeira retificação no edital do certame.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o quadro de vagas foi alterado, embora ainda oferte 8 vagas imediatas e oportunidades em cadastro reserva.

Na prática, foram acrescentadas vagas em cadastro reserva para o cargo de Analista nas áreas e Assistência Social e Psicologia, cada um com a criação de oportunidades nas regiões VI e VII. Consequentemente, a distribuição das oportunidades destinadas às vagas reservadas também foi alterada.

O conteúdo programático também passou por alteração nos cargos de Analista de Sistemas, Analista Programador e Analista em Comunicação Social.

Panorama do concurso DPE RO

O concurso DPE RO oferta 8 vagas imediatas de níveis médio e superior, além de oportunidades em cadastro reserva, para os cargos de Técnico e Analista, em diversas especialidades.

As inscrições poderão ser realizadas no site da banca FGV até o dia 20 de março, mediante pagamento de taxas de R$ 70,00 ou R$ 120,00. As provas, por sua vez, devem ser aplicadas em 11 de maio de 2025.

Os aprovados receberão salários iniciais entre R$ 3.567,95 e R$ 9.104,86, além de benefícios.

As provas objetivas serão compostas por 70 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas sendo apenas 1 correta. Confira, abaixo, as disciplinas cobradas:

Analista da Defensoria Pública

Técnico da Defensoria Pública (exceto Técnico em Informática):

