Concurso DPE RO: veja as etapas e provas do certame

O edital do concurso DPE RO (Defensoria Pública do Estado de Rondônia) está publicado e uma dúvida comum entre os concurseiros é em relação às etapas e provas do certame!

São ofertadas 8 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico da Defensoria Pública, nas especialidades abaixo:

Nível médio/técnico

Técnico Administrativo da Defensoria Pública: 2 vagas + CR

Técnico Informática: 2 vagas + CR

Técnico Contabilidade: CR

Técnico Audiovisual: CR

Técnico Artes Gráficas: 1 vaga + CR

Técnico Segurança do Trabalho: CR

Nível superior

Analista em Administração: CR

Analista Jurídico: CR

Analista Assistência Social: 1 vaga + CR

Analista Contábil: CR

Analista Psicologia: 1 vaga + CR

Analista Comunicação Social (Jornalismo): CR

Analista Comunicação Social (Publicidade e Propaganda): CR

Analista Redação: CR

Analista Pedagogia: CR

Analista de Sistemas: CR

Analista Programador: 1 vaga + CR

Analista de Redes e Comunicação de Dados: CR

Analista de Engenharia Civil: CR

Analista Engenharia Elétrica: CR

Os aprovados irão receber salários iniciais entre R$ 3.567,95 e R$ 9.104,86. Interessados devem entrar no site da banca FGV, entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Analista: R$ 120,00

Técnico: R$ 70,00

Como serão as provas do concurso DPE RO?

De acordo com o edital do concurso DPE RO, os candidatos serão avaliados pelas seguintes etapas:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Analista da Defensoria Pública.

As provas objetivas e discursiva serão realizadas em Porto Velho/RO, no dia 11 de maio de 2025, nos seguintes turnos:

Manhã: Técnico da Defensoria, de 8h às 12h;

Tarde: Analista da Defensoria, de 15h30 às 20h.

As provas objetivas serão compostas por 70 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas sendo apenas 1 correta.

Confira, abaixo, a estrutura das provas:

Analista da Defensoria Pública

Técnico da Defensoria Pública (exceto Técnico em Informática):

Técnico da Defensoria Pública, Técnico em Informática – Classe A:

Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aos cargos de Analista da Defensoria Pública que tiverem alcançado a pontuação necessária na Prova Objetiva.

A Prova Discursiva constará de uma 1 (uma) questão discursiva para cada cargo de Analista da Defensoria Pública, composta de um estudo de caso, valendo 20 (vinte) pontos. A resposta deverá ser redigida entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas.

Resumo do concurso DPE RO