Concurso Epitaciolândia saiu e tem inicial de até R$ 7,4 mil; confira

O edital do Concurso Epitaciolândia AC foi publicado! A Prefeitura de Epitaciolândia AC oferta 19 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para os cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que variam entre R$ 1.820,46 a R$ 7.490,12.

As inscrições estão abertas de 03 a 12 de fevereiro de 2025, por meio do site http://fundape.ufac.br. As taxas de inscrição variam de R$ 60,00 a R$ 100,00.

A Fundape é a responsável pelo certame, e as provas serão aplicadas em 09 de março de 2025.

Concurso Epitaciolândia AC: situação atual

Histórico do concurso:

03/02/2025: inscrições abertas

Concurso Epitaciolândia AC: remuneração e benefícios

Confira a seguir as remunerações ofertadas para cada cargo:

Cargos Remuneração Enfermeiro R$ 4.750,00 Médico R$ 7.490,12 Professor P2 Ensino Fundamental I R$ 3.435,42 Professor P3 R$ 3.777,96 Professor P4 R$ 4.122,50 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO Agente Administrativo R$ 1.820,46 Fiscal de Obras R$ 1.820,46 Fiscal de Tributos R$ 1.820,46 Técnico em Enfermagem R$ 3.325,00 NÍVEL FUNDAMENTAL Motorista R$ 1.820,46 Concurso Epitaciolândia AC: remuneração

Concurso Epitaciolândia AC: inscrições

Os interessados poderão realizar suas inscrições de 03 de fevereiro a 12 de fevereiro de 2025, no site da bancahttp://fundape.ufac.br.

Conforme o documento, as taxas de inscrição para o certame serão:

Nível Fundamental: R$ 60,00

Nível médio: R$ 70,00

Nível superior: R$ 100,00

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 13 de fevereiro de 2025.

Isenção de taxa

Estarão isentos do pagamento da taxa os candidatos que se enquadrarem nas seguintes condições:

Membros de família de baixa renda e inscritos no CadÚnico.

Concurso Epitaciolândia AC: cargos, vagas e requisitos

O edital oferta 19 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Confira os cargos, as vagas e os requisitos para cada função:

Cargos Vagas Requisitos Enfermeiro 02 + CR Diploma de graduação de nível superior de Enfermagem, com registro no Conselho de Classe, fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC Médico 01 + CR Diploma de graduação de nível superior de Medicina, com registro no Conselho de Classe, fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC. Professor P2 Ensino Fundamental I 02 + CR Diploma de graduação de nível superior de licenciatura plena em Pedagogia, com registro no Conselho de Classe, fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC. Professor P3 02 + CR Diploma de graduação de nível superior de licenciatura plena em Pedagogia e Pós-Graduação na área, com registro no Conselho de Classe, fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC Professor P4 02 + CR Diploma de graduação de nível superior de licenciatura plena em Pedagogia e Mestrado na área, com registro no Conselho de Classe, fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO Agente Administrativo 03 + CR Certificado de ensino médio completo fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC Fiscal de Obras 02 + CR Certificado de ensino médio completo fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC Fiscal de Tributos 01 + CR Certificado de ensino médio completo fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC. Técnico em Enfermagem 02 + CR Diploma de conclusão de curso técnico em Enfermagem, reconhecido pelo Ministério da Educação, com registro no respectivo conselho de classe NÍVEL FUNDAMENTAL Motorista 02 + CR Certificado de ensino fundamental

completo, fornecido por Instituição reconhecida pelo MEC e CNH da categoria “B” ou superior. Concurso Epitaciolândia AC: cargos e vagas

Concurso Epitaciolândia AC: etapas

A prova objetiva ocorrerá no dia 9 de março de 2025, no município de Epitaciolândia, em dois turnos:

Turno da Manhã : para os cargos de Superior/Fundamental – das 8h às 11h.

: para os cargos de – das 8h às 11h. Turno da Tarde: para os cargos de Nível Médio – das 14h às 17h

Prova objetiva do Concurso Epitaciolândia AC

Disciplinas (para todos os cargos)

Língua Portuguesa: 10 Questões

Matemática: 05 Questões

Conhecimentos Gerais/Atualidades: 05 Questões

Conhecimentos específicos: 20 Questões

Estrutura da prova

A Prova Objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha. Para cada questão, haverá 04 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras (A), (B), (C) e (D).

Os candidatos deverão assinalar as respostas da Prova Objetiva no Cartão de Respostas (gabarito) com caneta esferográfica, de corpo transparente e tinta nas cores AZUL ou PRETA.

Resumo do Concurso Epitaciolândia AC