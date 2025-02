Concurso IBAMA: qual é a nota mínima para ser aprovado? Veja!

O concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) já está aberto e muitos interessados nesta oportunidade têm dúvidas sobre qual será a nota mínima para conseguir aprovação no certame.

O edital contempla 460 oportunidades, distribuídas entre os cargos abaixo:

Analista Administrativo: 130 vagas;

Analista Ambiental – Tema 1: Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental: 318 vagas; e

Analista Ambiental – Tema 2: Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre: 12 vagas.

Vale lembrar que as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site da banca Cebraspe até às 18 horas do dia 18 de fevereiro. A taxa de participação tem valor de R$ 95,00.

As provas, por sua vez, devem ser aplicadas em 6 de abril de 2025. As etapas do certame serão aplicadas nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal. Saiba detalhes sobre locais de prova e lotação dos aprovados!

Como requisito, os candidatos deverão comprovar o nível superior completo, em qualquer área de formação. Os aprovados receberão salário inicial de R$9.994,60.

Qual é a nota mínima para ser aprovado no concurso Ibama?

De acordo com o edital, as provas para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental do concurso Ibama serão compostas por 120 questões de Certo ou Errado, no tradicional modelo de avaliação da banca Cebraspe.

Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. Veja a estrutura das provas:

Assim, a etapa terá valor máximo de 120 pontos e será realizada da seguinte forma:

1,00 ponto , caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das

provas;

, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 1,00 ponto negativo , caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial

definitivo das provas;

, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

Mas, qual será a pontuação mínima para não ser eliminado do concurso Ibama e seguir participando das próximas etapas?

Ainda conforme o edital, será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso Ibama o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

Obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

Obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

E a prova discursiva?

A prova discursiva, por sua vez, valerá 20 pontos e será considerado aprovado nesta etapa o candidato que obtiver, no mínimo, nota maior ou igual a 10 pontos.

No entanto, é preciso ficar atento, pois alcançar a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva não garante a conquista de uma vaga no concurso Ibama. Isso porque somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que foram habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite abaixo:

Número máximo de aprovados

A avaliação é a última etapa do concurso Ibama e tem caráter apenas classificatório. A etapa valerá, no máximo, 10,00 pontos.

Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova discursiva, e mais bem classificados, considerando‐se a soma da nota final nas provas objetivas e da nota final na prova discursiva, dentro de um determinado quantitativo.

Confira aqui o número máximo de aprovados no concurso Ibama contemplados no resultado final!

Veja o quadro de pontos da avaliação de títulos:

Resumo