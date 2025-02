Concurso PF: 90% da nota esteve em apenas 5 matérias no último edital

O novo certame foi anunciado pelo governo em 29 de janeiro. Segundo o ministro da da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandovski, serão 1.000 vagas em 2025 e mais 1.000 vagas em 2026.

Vale lembrar que, segundo o Ministério da Justiça, ainda não foi definido como será a distribuição das 2.000 vagas entre os cargos de Agente, Escrivão, Delegado, Perito e Papiloscopista.

Nesse contexto, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, afirmou que a autorização para realização do certame deve ser publicada no Diário Oficial da União até o dia 14 de fevereiro. Em seguida, devem ocorrer trâmites para a contratação de uma banca organizadora e elaboração do cronograma do certame.

Só 5 matérias representaram 90% da nota no último concurso PF

O concurso público mais recente para a Polícia Federal teve seu edital publicado em janeiro de 2021, ofertando 1.500 vagas para Agente, Escrivão, Delegado e Papiloscopista.

Para o cargo de Agente da Polícia Federal, foram destinadas 893 oportunidades de nível superior.

As provas objetivas para os cargos de Agente e Escrivão foram compostas por 120 questões de Certo ou Errado, no tradicional modelo de avaliação da banca Cebraspe.

Foi cobrado conhecimento em 9 disciplinas na prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia. São elas:

Bloco I Língua Portuguesa Noções de Direito Administrativo Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal Legislação Especial Estatística Raciocínio Lógico

Bloco II Informática

Bloco III Contabilidade Geral



Agora, veja qual foi o número de questões em cada disciplina:

Conforme mostrado acima, as disciplinas de Língua Portuguesa, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática e Contabilidade se destacaram nos editais de Agente e Escrivão, representando 108 do total de 120 questões da prova. Ou seja, 90% do conteúdo cobrado na prova objetiva esteve em apenas 5 disciplinas.

Considerando as provas para Agente e para Escrivão, que tiveram conteúdo semelhante, a disciplina de Informática soma 72 questões (36 questões para cada cargo). Foram exigidos conhecimentos principalmente nas matérias de Rede de computadores, Teoria geral de sistemas e sistemas de informação, e Intranet.

Em relação à matéria de contabilidade, os assuntos mais cobrados foram: Conceitos, Objetivos e Finalidades da contabilidade, Balanço Patrimonial e Escrituração.

Língua Portuguesa, por sua vez, somou 48 questões nas provas de Agente e Escrivão (24 questões em cada uma). As avaliações contemplaram 20 questões de Compreensão e Interpretação de Texto, 12 questões referentes ao Manual de Redação da Presidência, além de conteúdos de Gramática.

Por outro lado, as disciplinas jurídicas como Direito Administrativo, Constitucional, Penal, Processual Penal e Legislação Especial representaram, juntas, apenas 10% do total de pontos da prova, ou seja, 12 questões de um total de 120.

Dessa forma, nota-se que, para conquistar uma vaga no concurso PF, o candidato deve dar atenção especial ao quinteto das disciplinas Língua Portuguesa, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática e Contabilidade.

Resumo do concurso Polícia Federal