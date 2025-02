Concurso PF Administrativo até junho ou agosto? Governo diverge sobre abertura

O novo concurso público para cargos administrativos da Polícia Federal (PF Administrativo) será realizado em 2025, mas o cronograma de abertura do certame tem gerado dúvidas entre os interessados após manifestação do governo federal.

Isso porque o governo federal anunciou por meio de suas redes sociais, neste 24 de fevereiro, que o edital de abertura do certame deve ser publicado até agosto de 2025.

No entanto, de acordo com a portaria que autorizou a realização do concurso PF Administrativo, publicada em 6 dezembro de 2024, o prazo máximo para a publicação do edital é de até seis meses, contatos a partir da publicação da portaria. Ou seja, o edital de abertura deve ser publicado até o mês de junho de 2025.

Caso a publicação do edital não ocorra no prazo determinado, a portaria de autorização perderá seus efeitos e haverá o cancelamento do orçamento destinado à realização do certame.

Além disso, a portaria ainda determina que, após a publicação do edital, as provas devem ser aplicadas em até dois meses.

É importante mencionar que o concurso público para cargos policiais da Polícia Federal foi autorizado em fevereiro de 2025. Esse sim, de acordo com a portaria de autorização do MGI, deve ter seu edital publicado até o mês de agosto. O certame ofertará 1.000 vagas distribuídas entre os cargos de Agente, Escrivão, Delegado, Perito e Papiloscopista.

Confira trecho da portaria publicada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI):