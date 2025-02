Concurso PF: autorização será publicada no DOU neste mês, diz ministra

Um novo concurso público para a Polícia Federal (PF) será realizado em 2025 e a ministra da Gestão e Inovação deu mais detalhes a respeito dos trâmites para a abertura do certame.

Segundo a ministra Esther Dweck, os trâmites para a formalização da autorização do certame estão na Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e a previsão é que até na próxima semana a portaria seja publicada no Diário Oficial da União, ou seja, até o dia 14 de fevereiro.

A declaração foi dada neste 4 de fevereiro, durante entrevista coletiva concedida em razão da divulgação dos resultados do Concurso Nacional Unificado.

“Sobre a portaria [de autorização], está na SOF e uma vez ele dando o ateste nós iremos publicar a portaria, pode ser nessa semana ou na semana que vem”, explicou a ministra.

O concurso PF foi anunciado pelo governo em 29 de janeiro e deve ofertar 2 mil vagas. A distribuição das oportunidades ainda não foi revelada, mas o edital contemplará cargos de Agente, Escrivão, Delegado, Perito e Papiloscopista.

Após a publicação da autorização no Diário Oficial da União, o edital de abertura terá prazo máximo de 6 meses para ser publicado. As provas, por sua vez, deverão ser aplicadas em até 2 meses após a abertura do concurso.

Até o momento, sabe-se que o certame terá caráter nacional, em que os candidatos poderão concorrer de forma igualitária em relação à totalidade do número de vagas, sendo as lotações dos aprovados definidas pela própria instituição, conforme necessidade. Saiba quais foram as lotações dos aprovados Agente no último concurso!

Salários do concurso PF

A Câmara dos Deputados aprovou, em maio de 2024, o reajuste salarial para os servidores da Polícia Federal. O aumento será concedido de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela paga a partir de agosto de 2024.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista os salários iniciais ficarão:

Agosto/2024: R$ 13.900,54;

Maio/2025: R$ 14.164,81; e

Maio/2026: R$ 14.710,10.

Já para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, os valores iniciais do subsídio serão:

Agosto/2024: R$ 26.300,00;

Maio/2025: R$ 26.800,00; e

Maio/2026: R$ 27.831,70.

No último concurso da Polícia Federal, 108 das 120 questões foram de 5 disciplinas! Este material traz 50 questões comentadas dessas matérias, ajudando você a focar no que realmente cai na prova.

Resumo do concurso Polícia Federal