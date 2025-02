Concurso PF é confirmado! Um edital com mil vagas e mil excedentes

O time de jornalismo do Direção Concursos esteve presente na sessão da Confederação Nacional do Transporte na manhã desta terça-feira (18), e apurou com exclusividade junto a fontes ligadas à Polícia Federal que será lançado apenas um edital do novo concurso PF!

Segundo a fonte, serão ofertadas mil vagas para convocação em 2025 e cadastro reserva de mais mil excedentes em 2026. Totalizando duas mil vagas!

A informação é diferente da resposta que o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) repassou ao time do Direção há alguns dias, confira:

“A autorização para as demais mil vagas, anunciadas em janeiro de 2025 pelo governo federal, será publicada em janeiro de 2026. Com isso, um novo edital será publicado no próximo ano. Resposta oficial do MJSP.

Vale lembrar que já foi publicada a portaria, assinada pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que autorizou o edital para 2025, que oferta 1.000 vagas para os seguintes cargos:

Delegado: 120 vagas;

Perito: 69 vagas;

Agente: 630 vagas;

Escrivão: 160 vagas; e

Papiloscopista: 21 vagas.

Concurso PF: salários reajustados

Em maio de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1213/24, de iniciativa o Poder Executivo, que prevê reajustes salariais para várias categorias, incluindo servidores da Polícia Federal (PF).

O aumento será concedido de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela paga a partir de agosto de 2024.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista os salários iniciais ficarão:

Agosto/2024: R$ 13.900,54;

Maio/2025: R$ 14.164,81; e

Maio/2026: R$ 14.710,10.

Confira, no quadro a seguir, a evolução remuneratória até o final das carreiras:

Já para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, os valores iniciais do subsídio serão:

Agosto/2024: R$ 26.300,00;

Maio/2025: R$ 26.800,00; e

Maio/2026: R$ 27.831,70.

Veja a evolução da remuneração:

Como foi o TAF do concurso PF?

O edital mais recente do concurso PF foi publicado em 2021, sob organização da banca Cebraspe. Na ocasião, foram ofertadas vagas para os cargos de Agente, Escrivão, Delegado e Papiloscopista da Polícia Federal.

Os candidatos foram avaliados por meio da realização das seguintes etapas:

Prova objetiva, para todos os cargos;

Prova discursiva, para todos os cargos;

Teste de aptidão física, para todos os cargos;

Avaliação médica, para todos os cargos;

Prova oral, somente para o cargo de Delegado;

Prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão;

Avaliação de títulos, somente para o cargo de Delegado;

Avaliação psicológica, para todos os cargos.

O Teste de Aptidão Física (TAF) foi composto pelos exercícios abaixo:

Teste em barra fixa;

Teste de impulsão horizontal;

Teste de natação (50 metros); e

Teste de corrida de 12 minutos.

Foi considerado apto no exame de aptidão física o candidato que obteve o desempenho mínimo de 2,00 pontos em cada teste e o somatório mínimo de 10,00 pontos no conjunto dos testes. Confira todos os detalhes!

Resumo concurso PF