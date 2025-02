Concurso Polícia Federal: MJ finaliza processo e encaminha autorização

A publicação da autorização do concurso Polícia Federal é aguardada por diversos concursos e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), deu prosseguimento aos trâmites!

Nesta quinta-feira (12), o órgão concluiu o processo e encaminhou ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e a Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Na ocasião, foi enviado um ofício ao MGI, além de uma nota técnica ao MPO, que terá de comportar mil nomeados em 2025 e mais mil em 2026.

Vale lembrar que a ministra do MGI, Esther Dweck, informou que a portaria deve ser publicada até esta sexta-feira, 14 de fevereiro, no Diário Oficial da União (DOU). O certame foi anunciado pelo governo federal no dia 29 de janeiro, para a oferta de 2 mil vagas.

Apesar da distribuição das vagas não ter sido anunciada, sabe-se que serão ofertadas oportunidades para os seguintes cargos:

Delegado

Escrivão

Papiloscopista

Agente

Perito

Até o momento, sabe-se que o concurso Polícia Federal terá caráter nacional, em que os candidatos poderão concorrer de forma igualitária em relação à totalidade do número de vagas, sendo as lotações dos aprovados definidas pela própria instituição, conforme necessidade. Além disso, o MJSP informou ao Direção Concursos que não irá aderir ao Concurso Nacional Unificado.

Salários do concurso Polícia Federal

Em maio de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1213/24, de iniciativa o Poder Executivo, que prevê reajustes salariais para várias categorias, incluindo servidores da Polícia Federal (PF).

O aumento será concedido de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela paga a partir de agosto de 2024.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista os salários iniciais ficarão:

Agosto/2024: R$ 13.900,54;

Maio/2025: R$ 14.164,81; e

Maio/2026: R$ 14.710,10.

Já para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, os valores iniciais do subsídio serão:

Agosto/2024: R$ 26.300,00;

Maio/2025: R$ 26.800,00; e

Maio/2026: R$ 27.831,70.

Resumo do concurso Polícia Federal