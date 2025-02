Concurso público: aposentado pode participar de certame?

O ano de 2025 está repleto de oportunidades em editais de concurso público! Por conta disso, pessoas de diversas idades sentem-se atraídas pelas vagas, dentre elas, aposentadas!

Com isso, uma grande dúvida surge, “aposentado pode fazer concurso?”. E a resposta é: sim, desde que o benefício tenha sido dado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Quem obteve o direito de se aposentar por ser servidor público pode até disputar, desde que seja de outra esfera governamental que ele se aposentou.

No entanto, é importante destacar que deve-se observar as exigências feitas por cada edital, pois existem cargos que não permitem pessoas acima de 70 anos possam participar do certame. Além disso, o beneficiário não pode quere um cargo que esteja exposto ao mesmo agente nocivo que permitiu a aposentadoria, como:

temperaturas elevadas

produtos tóxicos, entre outros

Caso a aposentadoria tenha sido em um cargo estadual, o aposentado pode assumir um cargo federal, com exceção de afastamento por incapacidade permanente ou compulsoriamente.

Também é possível se aposentar novamente, caso os regimes sejam diferentes. Se a pessoa em questão está pelo regime geral, ele vai contribuir no novo cargo pelo INSS e conseguir uma nova aposentadoria, desde os demais requisitos sejam cumpridos.

Vale ressaltar que contribuições feitas após a aposentadoria pelo INSS não dão novo direito à segundo benefício.

Editais de concurso público publicados

Veja, abaixo, editais de concurso público que estão publicados!

Concurso SUSEP

Estão abertas as inscrições do concurso SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) para a oferta de 75 vagas de Analista Técnico, com iniciais de R$ 18.033,52.

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Cargo 1: Analista Técnico – Área: Contabilidade Pública: 3 vagas;

Cargo 2: Analista Técnico – Área: Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional: 12 vagas;

Cargo 3: Analista Técnico – Área: Supervisão e Regulação de Mercados: 30 vagas;

Cargo 4: Analista Técnico – Área: Tecnologia da Informação e Ciência de Dados: 30 vagas.

Interessados devem entrar no site do Cebraspe até o dia 10 de março de 2025 e efetuarem o pagamento da taxa de R$ 150,00. As provas serão aplicadas no dia 8 de junho de 2025, nas 27 capitais das Unidades da Federação.

Concurso público do TRT RJ

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro publicou o edital do seu concurso público para a oferta de oportunidades em cadastro reserva para Técnico e Analista Judiciário, nas seguintes especialidades:

Técnico Judiciário Área Administrativa; Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial; Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem do Trabalho e Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação.

Analista Judiciário Área Judiciária; Área Judiciária – Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal; Área Administrativa – Especialidade: Contabilidade; Área Apoio Especializado – Especialidade: Arquivologia; Área Apoio Especializado – Especialidade: Biblioteconomia; Área Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem do Trabalho; Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Civil; Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Elétrica; Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Mecânica; Área Apoio Especializado – Especialidade: Estatística; Área Apoio Especializado – Especialidade: Medicina; Área Apoio Especializado – Especialidade: Medicina Cardiologia; Área Apoio Especializado – Especialidade: Medicina do Trabalho; Área Apoio Especializado – Especialidade: Medicina Psiquiatria; Área Apoio Especializado – Especialidade: Psicologia; Área Apoio Especializado – Especialidade: Serviço Social; Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação.



Os aprovados irão receber o salário inicial de até R$ 17.018,67. Interessados devem entrar no site da banca Fundação Carlos Chagas até o dia 18 de março de 2025 e efetuarem o pagamento das taxas de:

Analista: R$ 110,00

Técnico: R$ 90,00

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente da Polícia Judicial.

As provas, por sua vez, serão aplicadas no dia 25 de maio de 2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.