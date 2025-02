Concurso TCU: novo edital para técnico? Iniciais de R$ 15.128,26! Veja

Um novo concurso TCU (Tribunal de Contas da União) para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) está a caminho? O último certame foi realizado em 2015 e ofertou 42 vagas de nível médio com iniciais de R$ 7.938,36! Existem rumores de que um novo edital já está nos planos do tribunal, confira!

Além da concurso para TEFC, um novo edital para auditor de controle externo do TCU já foi confirmado pelo presidente do Sindilegis, serão 300 vagas em 3 anos! Veja.

Nova Lei de Licitações para o TCU

Considerada uma das leis mais importantes do Direito Administrativo, a Lei nº 14.133/2021 substitui normas antigas de licitações e contratos, trazendo novas regras e modernizações essenciais para prova do TCU.

Panorama do concurso TCU para técnico

Como mencionado anteriormente, já existem rumores sobre o novo certame no Tribunal de Contas da União (TCU) para a carreira de Técnico Federal de Controle Externo! Recentemente, o presidente do Sindilegis em sessão afirmou que o TCU planeja realizar 300 novas contratações nos próximos três anos, sendo 100 novos Auditores por ano.

Além disso, o líder do sindicato também comunicou a possibilidade ingresso de novos servidores para o cargo de Técnico. Veja a fala do presidente:

“Hoje o Tribunal tem o objetivo de contratar 100 Auditores por ano nos próximos três anos, 300 ao todo. Temos que trazer servidores novos, temos que contratar gente. Eu não sei se serão 100 Auditores ou uma parte será para Técnicos”. Alisson Souza, presidente do Sindilegis

Além da fala, é válido lembrar que o último edital para TEFC do TCU foi lançado há quase 10 anos! Sendo assim, é muito provável que o tribunal esteja planejando a realização de um novo certame, especialmente agora com a confirmação do planejamento de um novo concurso para auditores.

O que também é reforçado com o número de vacâncias da carreira, divulgado pelo próprio Tribunal de Contas da União, no último levantamento foi determinado que existem 102 cargos vagos para TEFC – Controle Externo no TCU atualmente.

Vale ressaltar que o último concurso TCU para auditores de controle externo foi lançado em 2021, e prorrogado até novembro de 2026, contudo, restam poucos aprovados aguardando convocação, o que zeraria a lista do último certame, abrindo as portas para a realização de um novo concurso TCU em 2025 ou no começo de 2026.

O que faz um técnico de controle externo no concurso TCU?

Primeiramente, o Tribunal de Contas da União (TCU) é a entidade técnica encarregada de fiscalizar a Administração Pública Federal. No exercício de suas funções, atua para prevenir fraudes e desvios de recursos, além de responsabilizar e aplicar sanções aos envolvidos em irregularidades.

Segundo o último edital, lançado em 2015, os aprovados no concurso TCU para técnicos devem:

Desempenhar atividades de suporte técnico e administrativo fundamentais para garantir o bom funcionamento do Tribunal de Contas da União;

Auxiliar na execução de processos internos;

Desempenhar a organização de documentos, análise de informações; e

Outras tarefas que contribuem para a eficiência das ações do órgão.

Além disso, cumprir as demais responsabilidades estabelecidas na Resolução-TCU nº 154, de 4 de dezembro de 2002, e suas atualizações, assegurando o cumprimento das normas e diretrizes que regem a atuação do tribunal.

Os técnicos do TCU desempenham um papel fundamental para o funcionamento eficiente do órgão, garantindo suporte técnico e administrativo às atividades de fiscalização e controle externo da Administração Pública Federal.

Sua atuação é essencial para a organização e execução de processos internos, auxiliando na análise de documentos, processamento de informações e cumprimento das normas estabelecidas.

Quais os requisitos do concurso TCU para técnicos?

No último concurso TCU para TEFC, realizado em 2015, foram ofertadas vagas para Técnico Federal de Controle Externo. Os requisitos para os candidatos eram de nível médio em instituição habilitada pelo Ministério da Edução (MEC). Confira alguns dos outros requisitos básicos mencionados no último edital:

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

encontrar-se no pleno gozo dos direitos políticos; e

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Como foi o último concurso TCU para técnicos?

O último concurso TCU para técnicos foi realizado em 2015, e ofertou 42 vagas para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) na área de Apoio Técnico e Administrativo, na especialidade de Técnica Administrativa. As vagas foram distribuídas da seguinte forma:

Rio Branco/AC: 1 vaga

Manaus/AM: 1 vaga

Salvador/BA: 1 vaga

Brasília/DF: 32 vagas

São Luís/MA: 2 vagas

Cuiabá/MT: 1 vaga

Belém/PA: 1 vaga

Recife/PE: 1 vaga

Porto Velho/RO: 1 vaga

Boa Vista/RR: 1 vaga

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, com 100 questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, sendo 50 questões para cada parte das provas. A prova discursiva contou com uma questão de conhecimentos básicos, uma questão de conhecimentos específicos e uma peça de natureza técnica.

As provas do concurso TCU para técnicos foi realizada em 9 de agosto de 2015, nas capitais mencionadas anteriormente. As inscrições duraram cerca de 15 dias, e o custo da taxa de inscrição foi de R$ 90,00.

Provas objetivas e discursivas

Confira como foram as provas objetivas e discursivas do concurso TCU para técnicos:

Prova 1 (p1): Conhecimentos Básicos

50 questões | Caráter Eliminatório e Classificatório

Na p1 (prova objetiva 1) foram cobradas as seguintes 4 disciplinas:

Língua portuguesa;

Direito Constitucional;

Noções de Informática;

Atualidades.

Prova 2: Conhecimentos Específicos

50 questões | Caráter Eliminatório e Classificatório

Já na p2 (prova objetiva 2) foram cobradas as seguintes 4 disciplinas:

Direito Administrativo;

Execução orçamentária e financeira;

Controle Externo; e

Noções de Administração.

Também foram cobradas 2 provas discursivas (p3 e p4), com a p3 (prova discursiva 3) sendo realizada junto a prova objetiva 1 (p1) no turno da manhã, com uma questão de conhecimentos básicos e uma questão de conhecimentos específicos:

Prova 3: Discursiva – Conhecimentos Básicos e Específicos

2 questões discursivas (1 de conhecimentos básicos e 1 de conhecimentos específicos)

Já a p4 (prova discursiva 4) foi realizada junto a prova objetiva 2 (p2) no turno da tarde, sendo necessário produzir uma peça de natureza técnica:

Prova 4: Discursiva – Conhecimentos Específicos

1 peça de natureza técnica

Qual o salário inicial de um técnico do TCU?

O salário inicial dos futuros aprovados no concurso TCU para técnicos, no cargo de Técnico Federal de Controle Externo, pode chegar até R$ 15.128,26! De acordo com o atual quadro remuneratório do Tribunal de Contas da União TCU), veja abaixo:

Pode-se ver que o vencimento básico do aprovado no certame para a carreira é de R$ 5.697,83, contudo, com as remunerações acima o salário total pode chegar a R$ 15.128,26!

Veja a escada da remuneração, a seguir:

Escala remuneratória TCU

Ao final da carreira, no último padrão da Classe do cargo, o servidor receberá remuneração equivalente a R$ 21.091,67.

Existem cargos vagos do concurso TCU para técnicos?

A resposta é sim! De acordo com o portal de transparência do Tribunal de Contas da União (TCU), o órgão aponta que ao total existem 380 cargos vagos para técnico do TCU, desses, 102 são para a carreira de TEFC na área de Controle Externo.

Confira:

102 cargos vagos para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – TCU;

para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – TCU; 226 cargos vagos para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – Administrativo – TCU;

para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – Administrativo – TCU; 43 cargos vagos para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – Técnico Operacional – TCU;

para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – Técnico Operacional – TCU; 4 cargos vagos para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – Técnico Informação – TCU; e

para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – Técnico Informação – TCU; e 5 cargos vagos para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) – Técnico Enfermagem – TCU.

Resumo concurso TCU para técnicos