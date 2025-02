Condição de Papa Francisco continua crítica, diz Vaticano

O Papa Francisco, lutando contra uma pneumonia dupla, continua em estado crítico e seu prognóstico ainda é cauteloso devido à “complexidade” de sua condição clínica, disse o Vaticano neste domingo (23).

A Santa Sé também informou que o pontífice não teve crises respiratórias neste domingo, mas está com uma insuficiência renal leve.

Francisco foi internado no hospital Gemelli de Roma em 14 de fevereiro após ter dificuldade para respirar por vários dias e, posteriormente, teve pneumonia diagnosticada nos dois pulmões.

Confira boletim médico disponibilizado pela agência de notícias do Vaticano na íntegra:

A condição do Santo Padre continua crítica; entretanto, desde a noite passada não houve crise respiratória.

Ele foi submetido a duas transfusões sanguíneas que apresentaram benefícios.

O número de plaquetas permaneceu estável; no entanto, alguns exames de sangue mostram insuficiência renal inicial leve, que está sob controle.

A terapia com oxigênio de alto fluxo por meio de canos nasais continua.

O Santo Padre segue vigilante e bem orientado.

A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno fazem com que o prognóstico permaneça reservado.

Durante a manhã, no apartamento instalado no 10º andar, ele participou da Santa Missa na companhia de quem o acompanha durante os dias de hospitalização.