Confederação de Taekwondo convoca acreano de 14 anos para disputa no México

Bryan Azevedo, de 14 anos, está confirmado na seleção brasileira de taekwondo para a disputa do Pan-Americano Cadete, que acontece entre os dias 3 e 6 de abril, em Querétaro, no México. A convocação do acreano foi divulgada na última quarta-feira (26) pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

Bryan Azevedo compõe a seleção brasileira na categoria até 53kg. Além dele, outros sete atletas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Alagoas e Rio Grande do Sul foram convocados para a equipe masculina.

Bryan Azevedo garantiu a vaga após conquistar a medalha de prata no Grand Slam, no dia 21 de fevereiro, no Rio de Janeiro. O acreano foi batido pelo João Vitor da Silveira, de Santa Catarina, de virada por 2 rounds a 1.