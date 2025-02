Conflito de estratégias: Diogo e Aline discutem alianças e prioridades no BBB

Diogo se justifica com a escolha. Aline questiona: ‘Então você preferia que eu saísse com o Vini do que Vitória e Mateus’

Diogo e Aline discutem sobre alianças e prioridades no jogo. Diogo afirma que sempre esteve próximo dos Joãos, mas evitou indicar Vitória e Mateus ao Paredão por já terem enfrentado eliminações seguidas.

Aline questiona sua intenção ao indicar alguém, argumentando que colocar no Paredão implica querer a saída. Diogo rebate dizendo que não teve escolha e critica Aline por não ter priorizado ele e sua mãe.

Aline responde que Guilherme e Delma sempre foram sua prioridade e que Diogo já a colocou na mira antes. Ela também aponta incoerências no discurso dele, que ora diz terem uma relação, ora afirma que ainda estão se conhecendo.

A discussão segue com Diogo justificando que tentou evitar certas indicações, enquanto Aline o acusa de não querer se comprometer.