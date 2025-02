Cônsul-Geral do Japão reforça laços com o Acre em agenda diplomática ao estado

O Cônsul-Geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa, visitou a capital acreana, Rio Branco, nos dias 11 e 12 de fevereiro em uma agenda institucional com o intuito de fortalecer a cooperação entre Japão e Acre, em celebração aos 130 anos de relações diplomáticas entre os países.

Na terça-feira (11), Miyagawa se reuniu com a vice-governadora Mailza Assis para debater sobre as possíveis oportunidades de colaboração em infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Já na quarta-feira (12), cumpriu agenda com o Presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), Nicolau Junior, ocasião em que foram discutidos projetos de intercâmbio econômico e políticas de incentivo a investimentos japoneses na região.

Ainda na quarta, se reuniu com o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, encontro em que foram tratadas iniciativas para fortalecer parcerias locais e promover intercâmbios culturais e acadêmicos.

Em continuidade das agendas, na reitoria da Ufac, Miyagawa destacou a importância do fortalecimento de laços educacionais e científicos, incentivando o intercâmbio entre universidades japonesas e acreanas.

O cônsul também participou de eventos na Biblioteca Pública Estadual Adonai Barbosa dos Santos e concedeu entrevista à Rede Amazônica, enfatizando o desenvolvimento sustentável e a valorização da cultura japonesa na região.

Acompanhado pela assessora Takako Shima e representantes da Associação Nipo-Brasileira do Acre, como o presidente Eduardo Kawada, que fez questão de reafirmar que a associação é “o braço do consulado no estado do Acre”, e o vice-presidente Luciano Sasai, Miyagawa ressaltou o papel da comunidade de descendentes de japoneses que vivem no Brasil, para o fortalecimento dos laços históricos entre as nações. Ele reafirmou o compromisso do consulado em ampliar colaborações nas áreas de educação, economia, meio ambiente e cultura.