ContilNet, Top Mídia e TV Rio Branco preparam a maior cobertura ao vivo do Carnaval 2025

A festa mais esperada do ano está chegando, e o ContilNet, em parceria com a TV Rio Branco e a Top Mídia, vai proporcionar aos acreanos a cobertura mais completa e ao vivo de todos os dias de folia na capital acreana.

O Carnaval de 2025 acontecerá de 28 de fevereiro a 4 de março, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura de Rio Branco. A festa é uma realização do Governo do Estado, da Prefeitura de Rio Branco e da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

A transmissão ao vivo será feita pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1. A apresentação ficará por conta do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante, com o reforço dos repórteres de rua mais esperados: Geovany Calegário, Pedro Schattat e Jonas Machado, que prometem levar muita energia e alegria para quem estiver assistindo de casa.

Os conteúdos também serão compartilhados simultaneamente em nosso site e na página do ContilNet no Instagram.

“Será uma transmissão de peso, como fazemos todos os anos, garantindo que o público que está curtindo o carnaval de casa possa sentir a vibração dessa festa, com todo o conforto e qualidade que sempre oferecemos. Estamos energizados e trabalhando com muita alegria para entregar o melhor”, afirma Matheus Mello, editor-chefe do ContilNet.

A identidade visual da transmissão é assinada pelo designer Daillan Rodrigues, da empresa Timeline Studio.

Vamos juntos para a folia?!