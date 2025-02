Convidado por Gladson, Nicolau Jr prestigia ato que autoriza construção de casas e outras obras na Cidade do Povo

Aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado, o projeto que autorizou financiamento para construção de 1.383 unidades habitacionais na Cidade do Povo, em Rio Branco, teve a ordem de serviço assinada pelo governador Gladson Cameli na presença do presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, na tarde desta terça-feira,4, no conjunto Cidade do Povo.

Acompanhados pelo secretário de habitação Egleuson Santiago e outros secretários, Gladson e Nicolau visitaram as obras de construção do complexo de Segurança Pública e um dos lotes onde estão sendo erguidas 383 casas populares. O titular da Habitação estadual lembrou que papel da Assembléia Legislativa foi fundamental para que o estado pudesse contrair o empréstimo para financiar parte das 1.383 unidades habitacionais. O investimento total supera os R$ 118 milhões.

“Sem a aprovação da Assembléia esse projeto não estaria acontecendo. Importante destacar aqui o empenho e o comprometimento dos deputados com o projeto de habitação liderado pelo governador Gladson”, disse Egleuson.

O governador Gladson também reconheceu publicamente o esforço e o apoio da Casa de Leis no projeto de expansão da Cidade do Povo e fez questão que o presidente Nicolau Júnior também assinasse a ordem de serviço.

O presidente do Legislativo agradeceu ao governador e a toda a equipe estadual, reiterando o que já havia dito mais cedo, na sessão solene de abertura dos trabalhos na ALEAC, quando colocou o legislativo a disposição para novas parcerias.

“Toda ordem de serviço é uma alegria, porque quem ganha é a população. Representando aqui a Casa do Povo, fico muito feliz em presenciar cada ato que beneficia o nossa gente. Temos um compromisso governador, de visitar todo o estado para ouvir as demandas da nossa gente e trabalharmos juntos para resolvê-las”, disse Nicolau.

Mais obras autorizadas

POLÍCIA CIVIL – R$ 5,8 milhões

Construção do Complexo da Polícia Civil na Cidade do Povo

IEPETC-

Ordem de serviço R$ 3 milhões reforma do complexo estudantil Campus Pereira- Escola de Gastronomia