Copa do Brasil 2025: CBF anuncia data do sorteio da 1ª fase do confronto; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo, 2, que o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2025 acontecerá na próxima sexta-feira, 7 de fevereiro, às 15h, em um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A fase inicial contará com 80 clubes disputando vagas para a próxima etapa, com um total de 40 confrontos programados. Além de definir os primeiros embates, o sorteio também determinará o chaveamento da segunda fase do torneio.

Quais foram as mudanças no regulamento?

Até 2024, os times dos potes A, B, C e D, que ocupavam melhores posições no ranking, jogavam fora de casa e contavam com a vantagem do empate nas duas primeiras fases da Copa do Brasil. Essa regra vigorou por oito edições do torneio.

A partir de 2025, essas fases iniciais serão decididas em jogo único, com cobranças de pênaltis em caso de empate. Já na terceira fase, os confrontos passam a ser disputados em partidas de ida e volta.

A primeira fase contará com 80 clubes, divididos em potes conforme o Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. O cruzamento dos confrontos seguirá o esquema: A x E, B x F, C x G e D x H.

Veja o formato da Copa do Brasil

1ª fase: partida única na casa do time com pior ranking. Empate leva a disputa para os pênaltis.

única na casa do time com pior ranking. Empate leva a disputa para os pênaltis. 2ª fase: jogo único com mando de campo definido por chaveamento no regulamento. Empate também será decidido nos pênaltis.

único com mando de campo definido por chaveamento no regulamento. Empate também será decidido nos pênaltis. 3ª à 7ª fases: confrontos definidos por sorteio, com jogos de ida e volta. Caso o placar agregado termine empatado, a classificação será decidida nos pênaltis.

Veja a organização dos potes

A X E

Pote A

Atlético-MG;

Athletico-PR;

Fluminense;

Grêmio;

América-MG;

Bragantino;

Vasco;

Atlético-GO;

Juventude;

Cuiabá.

Pote E

Sousa;

Tocantinópolis;

São Raimundo-RR;

Maringá;

FC Cascavel;

Pouso Alegre;

ASA de Arapiraca;

União Rondonópolis;

Porto Velho;

Águia de Marabá.

B X F

Pote B

Ceará;

Vitória;

Coritiba;

Sport;

Criciúma;

Vila Nova;

Operário-PR;

Ponte Preta;

Brusque;

Sampaio Corrêa.

Pote F

Humaitá;

Trem;

Ceilândia;

Inter de Limeira;

Maranhão;

Operário VG;

Tuna Luso;

Operário-MS;

Concórdia;

Sergipe.

C x G

Pote C

Novorizontino;

Tombense;

CSA;

ABC;

Remo;

Náutico;

Confiança;

Ferroviário;

Botafogo-PB;

Amazonas.

Pote G

Boavista;

Parnahyba;

Maracanã-CE;

Santa Cruz-RN;

GAS-RR;

Rio Branco-ES;

Rio Branco VN-ES;

Olaria

Portuguesa;

CSE;

D x H

Pote D

América-RN;

Manaus;

São José-RS;

Aparecidense;

Altos;

Retrô;

Caxias;

Athletic Club;

Nova Iguaçu;

Portuguesa-RJ.

Pote H

Guarany de Bagé-RS;

Jequié;

Barcelona de Ilhéus;

Votuporanguense;

Capital-DF;

Independência-AC;

União-TO;

Dourados-MS;

Barcelona-RO;

Oratório-AP.

A CBF ainda não anunciou a data dos sorteios para os confrontos das fases seguintes da Copa do Brasil 2025. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, CRB e Paysandu já estão garantidos na terceira fase da competição.