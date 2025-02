Copa do Brasil tem primeira “super quarta” com dez jogos pela 1ª fase; veja confrontos e onde assistir

Competição mais democrática do País, a Copa do Brasil terá a sua primeira “super quarta” em 2025, com a realização de dez partidas eliminatórias envolvendo clubes de todas as séries do Campeonato Brasileiro (e até equipes sem divisão nacional). O primeiro jogo está marcado para 15h30 e o último, às 21h30, todos no horário de Brasília.