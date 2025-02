Corpo de Douglas Richer chega ao Acre nesta terça-feira e será velado em Rio Branco e Sena Madureira

O corpo do colunista social do ContilNet, Douglas Richer, que faleceu no último domingo (2) em São José do Rio Preto (SP), chegará ao Acre na noite desta terça-feira (4), às 23h30.

Após desembarcar em Rio Branco, e devido a muitos pedidos, o velório inicial acontecerá também na capital, na funerária São Francisco, rua Isaura Parente, e ficará na capital das 00h às 3h da quarta-feira (5) .

O corpo seguirá na quarta-feira para Sena Madureira, às 3h, onde será velado na Câmara Municipal dos Vereadores. O cortejo será conduzido por uma viatura do Corpo de Bombeiros até o Cemitério São João Batista, também em Sena Madureira, onde o sepultamento está previsto para ocorrer às 16h.

Douglas Richer foi um dos mais reconhecidos colunistas sociais do Acre, com uma trajetória marcada pela paixão pela comunicação e pelos eventos sociais. Sua partida deixa uma lacuna na imprensa acreana e entre amigos e admiradores que acompanharam seu trabalho ao longo dos anos.

A despedida será aberta ao público, para que amigos e familiares possam prestar suas últimas homenagens.