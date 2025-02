Corpo de Douglas Richer chega ao Acre nesta terça; velório será em Rio Branco e Sena Madureira

O corpo do jornalista e colunista social Douglas Richer, de 37 anos, deve chegar a Rio Branco nesta terça-feira (3), pela manhã, em horário ainda a ser definido.

Ele faleceu na madrugada deste domingo (3), no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Douglas lutava contra um quadro grave de fibrose pulmonar e não resistiu à doença.

A família está agilizando toda a documentação necessária para que o corpo seja transladado para o Acre.

Ao chegar a Rio Branco, o corpo será velado por pelo menos três horas na Funerária São Francisco, localizada na Rua Isaura Parente. Em seguida, será levado para Sena Madureira, sua cidade natal, onde será velado na Câmara Municipal e sepultado no Cemitério São João Batista.

Quem foi Douglas Richer?

Douglas iniciou sua carreira no ContilNet há mais de 10 anos, destacando-se desde o início na cobertura dos principais eventos de sua cidade natal. Após alguns anos dedicando-se à coluna social, expandiu seu trabalho para todo o estado e ampliou sua atuação para outros segmentos, escrevendo sobre curiosidades, moda e cultura.

Também se destacou nas transmissões ao vivo do ContilNet – desde a Expoacre até as feiras realizadas nas cidades do interior do estado –, participando das bancadas e entrevistando diversas autoridades e figuras ilustres.

O ContilNet está de luto!