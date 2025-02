Corpo de Douglas Richer chega em Sena Madureira e é velado na Câmara Municipal

O corpo do jornalista e colunista social Douglas Richer, de 37 anos, chegou a Sena Madureira no início da tarde desta quarta-feira (5).

Natural do município, ele está sendo velado na Câmara Municipal de Vereadores, na Avenida Avelino Chaves, próximo à Praça 25 de Setembro.

Parentes, amigos e admiradores do jornalista comparecem ao local para prestar as últimas homenagens. O sepultamento está programado para as 17h no Cemitério São João Batista.

Antes disso, o corpo seguirá em cortejo fúnebre em um carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério.

Jornada e legado

Douglas Richer faleceu na madrugada do último domingo (2), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, devido a complicações de fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar.

Ele estava internado desde o dia 5 de janeiro no Hospital de Base Rio Preto, onde vinha recebendo tratamento para as condições diagnosticadas em novembro de 2024.

Com uma carreira consolidada no jornalismo social acreano, Richer começou sua trajetória no portal ContilNet, destacando-se na cobertura de eventos culturais e sociais.

Seu talento o levou a se tornar uma referência na área, entrevistando personalidades e cobrindo grandes acontecimentos.

O impacto de sua morte foi sentido em todo o estado. O portal ContilNet Notícias, onde Douglas atuava, colocou uma tarja preta em sinal de luto pelo falecimento do jornalista.

Despedida e homenagem

Após um primeiro velório em Rio Branco, na Capela São Francisco, o corpo foi transladado para Sena Madureira, onde a cerimônia de despedida continua aberta ao público até o momento do sepultamento.

Douglas Richer deixa um legado de dedicação ao jornalismo e à cultura do Acre, sendo lembrado como um profissional carismático e comprometido com sua comunidade.