Corpo de Douglas Richer é sepultado em Sena Madureira sob forte comoção

O corpo do colunista social Douglas Richer foi sepultado no fim da tarde desta quarta-feira (5), no Cemitério São João Batista, em Sena Madureira, sua cidade natal.

Douglas faleceu no último domingo (2), no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após mais de 20 dias internado. Ele lutava contra um quadro de fibrose pulmonar.

O corpo chegou a Rio Branco nesta terça-feira (4), onde foi velado até esta quarta pela manhã. Às 10h, foi transladado para Sena Madureira, onde se despediu dos amigos e da família e foi sepultado.

O enterro contou com homenagens e fortes emoções.