Corpo de idoso é derrubado por bombeiros durante remoção em Manaus; ASSISTA

O corpo de um idoso de 62 anos, identificado como Leandro Bruno Marques, foi derrubado do telhado de uma residência, na quarta-feira, 19, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, durante remoção pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A vítima estava no telhado da residência onde morava e morreu após receber um choque elétrico quando realizava uma limpeza no local.

Nas imagens registradas por uma pessoa não identificada que presenciou o acidente, o corpo estava em uma prancha de resgate, enrolado em cordas, sendo removido por quatro bombeiros para o solo. Nesse momento, a escada que auxiliava na descida se desloca, fazendo com que o corpo do idoso despencasse ao chão.

De acordo com a família, o homem limpava uma calha — estrutura que direciona a água da chuva — no telhado da residência quando familiares o viram cair. Prontamente, os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros para prestar atendimento à vítima.

Segundo nota do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de uma vítima que sofreu uma parada cardiorrespiratória ocasionada por um choque elétrico no telhado da residência. Ainda segundo o CBMAM, “a vítima foi encontrada sem sinais vitais e aparentemente já em óbito”.

O órgão informou que o procedimento identificado como “mão-francesa” é um método padrão da corporação e é utilizado diariamente durante as ocorrências. “A equipe realizou o procedimento de descida do homem utilizando acessórios metálicos e cordas, em procedimento mão-francesa, método padrão utilizado diariamente e com sucesso nas ocorrências da corporação“.

Um procedimento administrativo foi aberto para apurar o caso e, caso haja culpados, sanções administrativas devem ser aplicadas. “Um procedimento administrativo já foi aberto para apurar o caso e as sanções administrativas em caso de culpabilidade. O Corpo de Bombeiros trabalha incansavelmente para prestar o melhor serviço a cada dia no atendimento prestado à população amazonense“.

A morte da vítima foi registrada por meio de um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS). O caso foi dado como “a esclarecer, sem indício de crime“.

