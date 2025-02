Corpo de jovem é encontrado sem roupas e com orelhas cortadas

O corpo de um jovem foi encontrado sob uma ponte na Avenida Eurico Viana, no Jardim Diamantina, em Goiânia (GO). Testemunhas que passavam pela área teriam sentido um forte odor e achado a vítima.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada e, no local informado, verificou que o corpo estava sem roupas e com as orelhas cortadas. Informações preliminares dão conta de que a vítima seria um jovem que desapareceu no sábado (1º/2).

Nas mídias sociais, algumas pessoas disseram que o nome da vítima seria Renato Marques. No entanto, o caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), que apura a identidade do jovem e a possível motivação para o crime.