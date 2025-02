Corpos de gêmeos que morreram afogados no interior de SP são encontrados

O Corpo de Bombeiros encontrou, por volta das 7h40 desta segunda-feira (3), os corpos dos gêmeos Miguel e Matheus, de 19 anos, que morreram afogados em um lago artificial em Viradouro, no interior de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Viradouro, que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Em uma postagem feita nas redes sociais, a Prefeitura de Viradouro lamentou a morte precoce dos irmãos e expressou condolências aos familiares e amigos, além de agradecer o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil da cidade.

Nota da Prefeitura de Viradouro: