Cotada para deixar o governo, Nisia Trindade vai a aniversário do PT no Rio

Com sua demissão dada como certa por aliados do presidente Lula (PT), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez um gesto político neste sábado. Mesmo na berlinda, Nísia compareceu ao ato de aniversário de 45 anos do PT, partido do qual não é filiada. A comemoração ocorre na Zona Portuária do Rio de Janeiro.