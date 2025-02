Covid volta a ultrapassar influenza em número de atendimentos nos hospitais do Acre, diz boletim

De acordo com as coletas e exames realizados pelas três Unidades Sentinelas do estado – UPA do 2º Distrito em Rio Branco, Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia e UPA Jacques Pereira em Cruzeiro do Sul, divulgadas no último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), no ano de 2025, os vírus SARS-CoV-2, Influenza B e rinovírus são os mais frequentes em circulação.

A Covid-19 ultrapassou a Influenza em incidência, tornando-se a infecção mais registrada nas unidades de saúde de referência.

SAIBA MAIS: Covid-19: Acre já registrou mais de 2,3 mil casos em janeiro, diz boletim da Sesacre

Nas primeiras semanas de 2025, entre os pacientes hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os vírus mais frequentes detectados foram o SARS-CoV-2, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o rinovírus, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Até a semana epidemiológica 04 (SE 04/2025), foram registradas 1.802 consultas por Síndrome Gripal nas três unidades sentinelas do estado, um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 1.150 consultas.

VEJA TAMBÉM: Vítimas fatais da Covid em 2025 não tinham esquema vacinal completo, diz secretário

Em relação à Covid-19, os números também mostram crescimento: até a semana 04 de 2025, foram confirmados 2.385 casos da doença. No mesmo período, foram registrados 12 óbitos.

Considerando o período de 2023 a 2025, o total de óbitos chegou a 58, sendo que a maioria das mortes ocorreu em pessoas com mais de 60 anos. Desse total, 28 eram homens e 30 mulheres, e 67,2% dos óbitos estavam associados a comorbidades.

Outro ponto de preocupação é a baixa adesão à imunização. A cobertura vacinal contra a Covid-19 continua abaixo do esperado, o que pode contribuir para o aumento de casos e complicações graves da doença.